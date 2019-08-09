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سجلت حصة شركة "سام سونغ" الكورية في سوق رقائق "دي رام" العالمية أعلى مستوياتها منذ ستة أرباع .وطبقا لتقرير صادر عن شركة "دي رام إكستشينجي" المتخصصة في أبحاث السوق العالمية اليوم الجمعة ، بلغ حجم سوق رقائق دي رام العالمية 14 مليارا و844 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض نسبته 9.1% مقارنة بالربع السابق.وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات "سام سونغ" من رقائق دي رام بلغ 6 مليارات و783 مليون دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، محتلة بذلك المركز الأول على مستوى العالم من حيث الحصة السوقية، حيث بلغت حصة "سام سونغ" في سوق رقائق "دي رام" 45.7% ، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالربع السابق.وقال التقرير إن حجم مبيعات شركة "إس كي هاينكس" الكورية بلغ 4 مليارات و261 مليون دولار، مسجلا بذلك 28.7% من الحصة السوقية.أما شركة "مايكرون" الأمريكية فشهدت انخفاضا في حجم مبيعاتها بنسبة 19.1% ، مسجلة بذلك 20.5% من الحصة السوقية.وتوقعت شركة "دي رام إكستشينجي" انخفاض حجم المبيعات العالمية لرقائق "دي رام" في الربع الثالث من هذا العام.