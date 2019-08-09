إسبر: تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو محور السلام والأمن

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أكد وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو "محور السلام والأمن" في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.وأدلى "إسبر" بتصريحاته اليوم الجمعة قبل اجتماعه مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جيونغ كيونغ دو" في سيول، مؤكدًا من جديد أن التحالف بين البلدين "حديدي".وأشار إلى أن سيول وواشنطن لديهما رابطة تشكلت خلال الحرب، وتتقاسمان رؤية لشبه الجزيرة الكورية السلمية، والتي تمثل منطقة حرة في منطقة المحيطين الهادي والهندي.وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة ستظل حازمة في تطبيق قرارات مجلس الأمن، إلى أن تنخرط بيونغ يانغ في نزع الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه.كما أكد رئيس البنتاغون على ضرورة البحث عن حل دبلوماسي للقضية النووية لكوريا الشمالية.وفي تصريحاته الافتتاحية، قال وزير الدفاع "تشونغ" إن القيود التجارية الأخيرة لليابان تشكل ضربة للعلاقات بين سيول وطوكيو، والتعاون الأمني الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو.