المرشح لمنصب سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة يتعهد بتحقيق المصالح الوطنية

Photo : YONHAP News

تعهد المرشح لمنصب سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة ببذل قصارى جهده لتحقيق المصالح الوطنية التي تسعى إليها الحكومة.وفي مؤتمر صحفي عقب تعيينه اليوم الجمعة، قال النائب عن الحزب الديمقراطي "لي سو هيوك" إنه يعتبر دوره قائدًا ميدانيًّا للعلاقات بين سيول وواشنطن.وقال لي إنه يخطط للاتصال بشخصيات مختلفة في الولايات المتحدة، والسعي إلى الحصول على معلومات حول طرق معالجة القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، وفقًا للوضع في شمال شرق آسيا.وقال "لي" إنه سيحلل بدقة الظروف المختلفة لمساعدة سيول على وضع سياساتها الخاصة.وقد اشتهر الدبلوماسي المتقاعد بدوره كأول مفاوض رئيسي لكوريا الجنوبية في المحادثات النووية السداسية، التي ضمت الكوريتين والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا، والتي تم إطلاقها في عام 2003.