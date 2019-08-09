تباين ردود فعل الأحزاب السياسية بعد التعديل الوزاري

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من المتوقع أن تصطدم الأحزاب السياسية خلال عملية التأكيد المقبلة، للمرشحين الوزاريين والمسؤولين في حكومة الرئيس "مون جيه إين"، مع تباين ردود فعل المعسكر الحاكم والمعارض بشكل واضح.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الجمعة إن "مون" عين الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة، مما يعكس فلسفة إدارته وإرادته لبناء دولة مبتكرة وشاملة للجميع.ودعا الحزب الحاكم الأحزاب إلى التعاون لضمان موافقة البرلمان على المرشحين.من ناحية أخرى، انتقد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي التعديل الوزاري، وقال إنه يركز فقط على الانتخابات العامة في العام المقبل.ومن بين المرشحين السبعة، من المتوقع أن يكون أكثرهم تعرضًا لانتقادات المعارضة مرشح وزارة العدل "تشو كوك"، حيث تتهم المعارضة السكرتير الرئاسي السابق للشؤون المدنية بالفشل في أداء مهامه.وقال الحزب الحاكم إن "تشو" حقق توقعات المواطنين فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات، لكن الحزب المعارض تعهد بمساءلة شاملة لأخلاقيات المرشح وقدراته وإرادته في جعل النيابة محايدة سياسيًّا.