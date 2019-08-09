وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي يتعهدان بدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي

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أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جيونغ كيونغ دو" ووزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" من جديد أنها سيدعمان الجهود الدبلوماسية لبلادهما، لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإرساء السلام الدائم هناك.وكشف وزيرا الدفاع عن ذلك الموقف في بيان صحفي مشترك صدر بعد ساعتين من المحادثات التي انعقدت اليوم الجمعة.وقال المسؤولان إنهما ناقشا الظروف الأمنية في شبه الجزيرة الكورية ونقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول، كما اتفقا على تعزيز التواصل والتعاون للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، على أساس تحالف البلدين القوي.ووفقًا للبيان، أشار الوزيران إلى أنه قد تم إحراز تقدم كبير في الوفاء بشروط نقل القيادة العسكرية. واتفقا أيضًأ على مناقشة نتائج التحقق من القدرة التشغيلية الأولية في الاجتماع الاستشاري الأمني المقبل.واتفق المسؤولان على أن نقل القيادة العسكرية يجب ألا يهدف فقط إلى تعزيز التحالف، ولكن أيضًا لا بد أن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم ككل.