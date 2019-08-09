كوريا الشمالية تطلق صاروخين نحو البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية مجددا قذيفتين يعتقد أنهما من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، نحو البحر الشرقي اليوم السبت، وهو الإطلاق الأخير في سلسلة من الإطلاقات للتعبير عن الاعتراض على المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.وقد تم إطلاق القذائف في الساعة 5:32 و5:50 صباح اليوم السبت، من مدينة هام هونغ الساحلية في الشمال، وحلقت القذيفتان لنحو 400 كم وبلغت ارتفاعا يصل إلى 48 كم بسرعة تبلغ 6.1 ماخ، كما صرحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.وقد بدأت سيول وواشنطن المناورات العسكرية المشتركة يوم الاثنين الماضي.وعلى الرغم من أن الحلفاء قد صرحوا بأن المناورات دفاعية في طبيعتها وتهدف إلى التأكد من جاهزية الجانب الكوري الجنوبي لنقل القيادة العسكرية في زمن الحرب إليه، فقد ندد الشمال بالمناورات ووصفها بأنها تدريب على الغزو، وطالب بإلغائها وهدد باتخاذ إجراءات أخرى غير الحوار.وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عبر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن استيائه من التدريبات العسكرية، كما قال "ترامب" أمس الجمعة.وفي واشنطن، صرح مسؤول رفيع المستوى أن الولايات المتحدة على علم بالإطلاق الأخير، وأنها تراقب الوضع عن كثب بالتعاون مع حلفائها.