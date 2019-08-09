انخفاض قيمة الوون الكوري بنسبة 5% خلال شهر واحد

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انخفضت قيمة العملة المحلية لكوريا الجنوبية بنسبة 5% في غضون شهر واحد فقط، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر نتيجة لاستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الأحد إن قيمة الوون الكوري قد وصلت إلى 1214,9 مقابل الدولار الواحد يوم الأربعاء الماضي، بانخفاض نسبته 5%، مقارنة بما كانت عليه في الشهر الماضي، عندما كانت قيمة الوون 1154,7 مقابل الدولار.وأضاف التقرير أن قيمة الوون الكوري قد انخفضت بثالث أسرع معدل من بين عملات أكبر عشر دول نامية، بما في ذلك الصين والهند وروسيا والأرجنتين، خلال الشهر الماضي.وأرجع التقرير هذا الانخفاض الحاد في قيمة الوون إلى حد كبير إلى التوتر التجاري المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصاديْن في العالم، إلى جانب القيود التجارية اليابانية.وتوقع بعض المحللين أن ينخفض الوون أكثر ليصل إلى 1250 وون مقابل الدولار الواحد، في العام القادم.