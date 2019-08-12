توقعات بتجاوز كوريا لليابان في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

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من المتوقع أن تتجاوز كوريا الجنوبية اليابان بحلول عام 2023 في ترتيب الدول لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من حيث تعادل القوة الشرائية.ووفقًا لتقرير حول توقعات الاقتصاد العالمي أصدره صندوق النقد الدولي أمس الأحد، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية من حيث تعادل القوة الشرائية 37 ألفا و542 دولارًا أمريكيًا هذا العام، لتحتل المركز الثاني والثلاثين من بين 194 دولة. وأضاف التقرير أن اليابان جاء في المركز الحادي والثلاثين بنصيف فرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 39 ألفا و795 دولارا.وأوضح التقرير أنه يتم احتساب "تعادل القوة الشرائية" كوسيلة لقياس المتغيرات الاقتصادية في مختلف البلدان، بحيث لا تؤدي التشوهات غير المناسبة في أسعار الصرف إلى تشويه المقارنات بينها.وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض الفجوة بين البلدين الآسيويين الجارين باضطراد، إلى أن تتجاوز كوريا الجنوبية اليابان للمرة الأولى بعد أربع سنوات، حيث من المتوقع أن يصل الرقم الخاص بكوريا الجنوبية إلى 41 ألفًا و362 دولارًا بحلول عام 2023، بزيادة قدرها 109 دولارات مقارنة باليابان.