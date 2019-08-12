ميزانية كوريا الجنوبية للعام القادم تتجاوز 510 تريليونات وون

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تسعى حكومة كوريا الجنوبية لأن تتجاوز ميزانيتها للعام القادم 510 تريليونات وون، بزيادة تبلغ نسبتها حوالي 9% مقارنة بميزانية هذا العام، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال الإنفاق المالي الهائل.ووفقا لمصادر مسؤولة، تسعى الحكومة إلى زيادة ميزانيتها للعام القادم بنسبة تتراوح بين 7,1% و9%. ونظرًا لأن ميزانية الحكومة قد تم تحديدها بحوالي 470 تريليون وون لهذا العام، فإن زيادة بنسبة 8% سوف تؤدي إلى ارتفاع في خزائن الدولة إلى 507 تريليونات وون، بينما ستؤدي الزيادة بنسبة 9% إلى ارتفاع في الميزانية لتصل إلى 511,8 تريليون وون، وبنسبة 9,5% إلى 514 تريليون وون.وكانت مصادر في الحزب الديمقراطى الحاكم قد صرحت فى وقت سابق بأنه يتعين على الحكومة زيادة ميزانيتها للعام القادم بنسبة 9% على الأقل من أجل التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد.وتخطط وزارة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة ميزانية الحكومة للعام القادم، وتقديمها إلى البرلمان في أوائل الشهر القادم للحصول على موافقة عليها.