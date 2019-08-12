كوريا الجنوبية تدرس توسيع قيود السفر إلى اليابان

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قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو سيه يونغ" إن الحكومة الكورية تدرس توسيع نطاق القيود المفروضة على السفر إلى بعض المناطق في اليابان، وأنها سوف تتخذ قرارات في هذا الشأن من أجل ضمان سلامة المواطنين الكوريين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب الوزير لبرنامج في تلفزيون "كي بي إس"، أمس الأحد، حيث أضاف أن الحكومة قد تصدر نصائح حول السفر لبعض المناطق في اليابان عندما يكون ذلك ضروريا لسلامة رعايا كوريا الجنوبية.وقال نائب الوزير إن الحكومة تدرس بعناية هذه الخطوة في ضوء التلوث الإشعاعي أو الاحتجاجات المناهضة لكوريا في اليابان.وفي الوقت الحالي، توصي الحكومة الكورية المواطنين بعدم زيارة مناطق داخل دائرة نصف قطرها 30 كيلومتراً من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية، وبعض المناطق الأخرى التي حددتها الحكومة اليابانية.وفيما يتعلق بقرارات المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب في اليابان، ألمح نائب الوزير إلى أن الحكومة الكورية مستعدة للحوار الدبلوماسي مع طوكيو من أجل السعي إلى التوصل لحل جديد لهذه المسألة.