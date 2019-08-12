اللاعبة الكورية هور مي جونغ تفوز ببطولة الغولف المفتوحة للسيدات

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "هور مي جونغ" ببطولة "ليديز سكوتيش" المفتوحة للسيدات، لتحقق فوزها الثالث ضمن مسابقات "إل بي جي إيه"، خلال فترة خمس سنوات.وأحرزت اللاعبة الكورية البالغة من العمر 29 عامًا 5 ضربات تحت المعدل 66 في الجولة النهائية التي أقيمت في "رينيسانس كلوب" في شمال "بيرويك" في اسكتلندا، أمس الأحد. وأحرزت "هور" 20 ضربة تحت المعدل 264 لتفوز بالبطولة الرباعية، بفارق أربع ضربات عن منافستيْها التايلاندية "موريا جوتانوغارن"، واللاعبة الكورية الجنوبية الأخرى "لي جونغ أون"، اللتين احتلتا المركز الثاني.وكان هذا الفوز هو اللقب الثالث الذي تحرزه "هور" في مسيرتها الاحترافية ضمن منافسات "إل بي جيه إيه"، وحصلت من خلاله على 225 ألف دولار كجائزة.