رئيس شركة مستحضرات تجميل كبرى يستقيل بسبب فيديو مثير للجدل

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استقال رئيس شركة كبرى لإنتاج مستحضرات التجميل في كوريا الجنوبية أمس الأحد، بعد انتشار مقطع فيديو له ذي محتوى غير مناسب على "يوتيوب"، ظهر فيه وهو يبدي تعليقات مهينة مع موظفيه. وفي مؤتمر صحفي عقده أمس في سيول، أصدر "يون دونغ هان" رئيس شركة "كوريا كولمار" اعتذارًا رسميًا، وقال إنه يشعر بالأسف العميق ويتحمل كل المسؤولية. وبعد إعلانه عن استقالته، اعتذر "يون" أيضا للشركات المتعاملة مع شركته والتي تضررت بسبب أخطائه، كما قدم اعتذارًا للمستهلكين ولموظفيه.وكانت شركة "كوريا كولمار"، التي تعتبر واحدة من بين أكبر شركات إنتاج مستحضرات التجميل في كوريا الجنوبية، قد تعرضت للنقد الأسبوع الماضي عندما قام رئيس مجلس إدارتها "يون" بعرض مقطع قصير على موقع "يوتيوب" ذي محتوى يميني متطرف ومثير للجدل، وتم التقاطه خلال اجتماع شهري للشركة بحضور حوالي 700 موظف. وظهر في الفيديو مقدم كوري يدير قناة "لي سوب" عبر اليوتوب وهو يشيد برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" لعدم قيامه بضرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في وجهه، بسبب الخلاف التجاري العميق بين البلدين. وتسبب هذا الفيديو في حدوث ضجة عامة ومقاطعة منتجات الشركة.وقد قدمت "كوريا كولمار" اعتذارًا علنيًا يوم الجمعة الماضي قائلة إن "يون" شارك مقطع الفيديو مع الموظفين لمساعدتهم على فهم الظروف الخارجية السلبية الحالية بشكل أفضل حتى يتمكنوا من مواجهة الموقف بطريقة أكثر فاعلية. وأضافت الشركة أن الفيديو كان يهدف إلى الدعوة إلى الهدوء، بدلاً من اتخاذ رد فعل عاطفي إزاء إجراءات الانتقام الاقتصادي الياباني ضد أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية لصالح تعويض ضحايا العمل القسري.