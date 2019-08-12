اللاعب الكوري ريو هيون جين يحرز فوزه الـ12 في دوري البيسبول الأمريكي

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حقق لاعب نادي "لوس أنجلوس دودجرز" الكوري الجنوبي "ريو هيون جين" فوزه الثاني عشر في الموسم الحالي لدوري البيسبول الأمريكي.وخرج اللاعب الكوري الأعسر من قائمة المصابين، واستطاع إحراز خمس ضربات من أصل سبع، ليفوز فريقه بـ9 نقاط مقابل 3 في المباراة ضد فريق "أريزونا دياموندباكس"، التي أقيمت على ملعب "دودجر" في مدينة "لوس أنجلوس".وبذلك يكون اللاعب "ريو" قد حسّن من تقييمه، بينما انخفض معدله لإحراز الضربات من 1,53 إلى 1,45.وبهذا الفوز، يكون اللاعب "ريو" قد أحرز 150 فوزًا مشتركًا في دوري البيسبول في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، منذ انضمامه إلى منظمة البيسبول الكورية قبل 13 عامًا، في عام 2006.