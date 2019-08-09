ترامب يكشف تفاصيل الرسالة من كيم جونغ أون

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كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم السبت الماضي عن تفاصيل الرسالة الشخصية التي تلقاها من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" .وقال "ترامب" إن الزعيم "كيم" أعرب في الرسالة عن أمله في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية.وأضاف أن الزعيم "كيم" قال إن بيونغ يانغ ستوقف إطلاق الصواريخ بعد انتهاء تلك التدريبات.وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في اللقاء مع "كيم جونغ أون" في مستقبل ليس بعيد ، وعن تمنياته بعقد جولة ثالثة من محادثات القمة بينهما.وأكد للزعيم الكوري الشمالي أن بلاده ستكون واحدة من بين أكثر دول العالم نجاحا إذا تخلت عن أسلحتها النووية .وكان الرئيس "ترامب" قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه تلقى رسالة شخصية رائعة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قبل يوم واحد.