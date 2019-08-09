وزارة التوحيد: انتقادات بيونغ يانغ لسيول غير مفيدة للعلاقات بين الكوريتين

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قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إن قيام بيونغ يانغ بإطلاق الصواريخ وتوجيه الانتقادات شديدة اللهجة لسيول لن يساعد على الإطلاق على تطوير العلاقات بين الكوريتين.وأكد المتحدث باسم الوزارة "لي سانغ مين" في موجز صحفي يوم الجمعة الماضي على أن التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن لا تستهدف كوريا الشمالية، بل تهدف إلى التحقق من القدرات العملياتية الأولية للقوات الكورية الجنوبية من أجل تسلم قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من واشنطن .وأشار إلى أن هذه التدريبات لا تخالف الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين يوم التاسع عشر من سبتمبر من العام الماضي مضيفا أن الحكومة الكورية الجنوبية مازالت تتمسك بموقفها الداعي إلى الالتزام بتنفيذ ما ينص عليه بيانا "بان مون جوم" و"بيونغ يانغ" بين الكوريتين، داعيا الشمال إلى الاستجابة للجهود التي تبذلها سيول لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وتنمية العلاقات بين الشمال والجنوب.