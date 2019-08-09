تطبيق نظام سعر السقف على الشقق المدنية الجديدة في المناطق شديدة المضاربة

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كشفت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية يوم الجمعة الماضي عن التدابير الحكومية الجديدة الخاصة بالعقارات التي تقضي بتوسيع تطبيق نظام سعر السقف ليغطي الشقق المدنية الجديدة في المناطق التي تكثر فيها المضاربة.وقالت الوزارة إن القانون المعدل الخاص بهذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ في أوائل شهر أكتوبرالقادم.والجدير بالذكر أن القانون الحالي يقضي بتطبيق نظام سعر السقف على الشقق المدنية في حال تجاوز معدل ارتفاع سعر الشقق المدنية أكثر من ضعفي معدل التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية.والجدير بالذكر أيضا أن لجنة تقييم سياسة الإسكان التي يرأسها وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل هي الجهة المسؤولة عن تحديد المناطق التي تكثر فيها المضاربة.وسيتم بموجب القانون المعدل تمديد فترة الحد من إعادة بيع الشقق المدنية من الفترة الحالية التي تتراوح بين 3 سنوات و4 سنوات من شرائها إلى 10 سنوات على الأكثر إذا قل سعر الشقق الجديدة عن 80% مقارنة بمتوسط أسعار الشقق الموجودة في المناطق المجاورة.