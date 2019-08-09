سيول تنفي صحة نبأ تأييد واشنطن للموقف الياباني

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نفى مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية صحة النبأ الذي أوردته صحيفة "ماينيتشي" اليابانية والذي يفيد بأن الولايات المتحدة عبرت عن تأييدها لموقف اليابان بشأن قضية العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" في موجز صحفي الجمعة الماضي إن مكتب الأمن القومي الكوري قد طالب نظيره الأمريكي بالتأكد من صحة ذلك النبأ، وإن الجانب الأمريكي نفى الخبر.وذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية أن وزارة الخارجية اليابانية قد أجرت مباحثات مع نظيرتها الأمريكية في شهر أكتوبر من العام الماضي فور إصدار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما بشأن تقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين ، وأن وزارة الخارحية الأمريكية أعربت في أواخر العام الماضي عن تأييدها لادعاءات اليابان .