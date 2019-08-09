ترامب: الحصول على مليار دولار من كوريا كان أسهل من جمع الإيجار في نيويورك

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ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قال في فعاليات جمع التبرعات التي أقيمت في نيويورك يوم الجمعة الماضي إن الحصول على مليار دولار من كوريا الجنوبية كان أسهل من جمع 114.13 دولار من إيجار شقة في بروكلين بنيويورك.وأضاف "ترامب" إن كوريا الجنوبية تتمتع باقتصاد مزدهر، معربا عن معارضة واشنطن للانفاق من أجل الدفاع عن كوريا الجنوبية وقال إنه لم يجد صعوبة في زيادة حصة سيول من تكاليف الدفاع.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اتفقتا في شهر مارس الماضي على زيادة حصة سيول من تكاليف الدفاع لهذا العام بنسبة 8.2% مقارنة بالعام الماضي، لتكون تريليونا و38.9 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من مليار دولار.ومن جهة ثانية، قال الرئيس "ترامب" إنه تلقى رسالة رائعة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تتضمن محتويات إيجابية ، مضيفا أنه هو والزعيم "كيم" لا يزالان صديقين.