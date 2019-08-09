مكتب الرئاسة يؤكد تفوق سيول على بيونغ يانغ من حيث القدرة الدفاعية

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وسط تزايد القلق من الوضع الأمني لكوريا الجنوبية نتيجة قيام كوريا الشمالية بتطوير أسلحة جديدة، قال مكتب الرئاسة الكورية إن سيول تخطو خطوات عديدة إلى الأمام مقارنة بالشمال من حيث القدرة الدفاعية.وأضاف مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة في تصريح للصحفيين يوم الجمعة الماضي أن كوريا الجنوبية تمتلك الأسلحة التي تجربها كوريا الشمالية حاليا.وأكد المسؤول أن سيول قادرة على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى لكوريا الشمالية باستخدام صواريخ "باتريوت" التي يمتلكها الجيش الكوري الجنوبي.وأضاف أن الميزانية الدفاعية لكوريا الجنوبية تبلغ 46.7 تريليون وون ، مشيرا إلى زيادة في حجم هذه الميزانية بنسبة 8.2% منذ تولي الرئيس "مون جيه إين" منصبه، وذلك بعد أن زاد حجم الميزانية الدفاعية بنسبة 4.1% خلال حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، و5.2% خلال حكومة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".وأشار إلى أن الرئيس "مون جيه إين" قد أكد مرارا على ضرورة اكتساب القوة للحفاظ على السلام.وفيما يتعلق بالبيان الذي أصدره المدير العام لقسم الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الأحد ، قال المسؤول إن البيان يدل على نية بيونغ يانغ إجراء مفاوضات بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.