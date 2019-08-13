تأثيرات محدودة للخلاف بين سيول وطوكيو على تصنيف قطاع المال الكوري

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قالت وكالة تصنيف ائتماني كورية جنوبية إن الخلاف التجاري بين كوريا واليابان سيكون له على الأرجح تأثيرات محدودة على تصنيف الصناعة المالية المحلية في كوريا.وفي تقرير صدر أمس الاثنين عن "وكالة خدمة المستثمرين الكورية"، وهي إحدى الشركات التابعة لـ"مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين"، أوضحت الوكالة أن القطاع المالي الكوري الجنوبي ذو طابع محلي في الغالب من حيث التوزيع والإدارة، وأن استثماراته في اليابان ضئيلة. وأضاف التقرير أن الشركات المالية اليابانية العاملة في كوريا الجنوبية ستعاني أيضًا من تداعيات محدودة بسبب النزاع التجاري بين البلدين.ومع ذلك، حذر التقرير من الآثار السلبية المحتملة نتيجة للتوتر التجاري طويل الأمد بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من رصد الأوضاع.