انطلاق مهرجان بيونغ تشانغ السينمائي حول السلام

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من المقرر أن ينطلق مهرجان سينمائي دولي جديد في كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع، يحمل موضوع السلام.وسوف يفتتح مهرجان "بيونغ تشانغ" الدولي الأول لأفلام السلام يوم الجمعة القادم في مقاطعة "كانغ وان"، حيث سيتم عرض ما مجموعه 85 فيلما من 33 دولة، بما في ذلك 51 فيلما روائيا. وسوف يتم عرض الأفلام في مدينتيْ "بيونغ تشانغ" و"كانغ نُنغ".وكما حدث خلال تنظيم بطولة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ العام الماضي، سيسعى هذا المهرجان السينمائي أيضًا إلى تنفيذ تبادلات ثقافية بين الكوريتين، حيث سيتم عرض ستة أفلام كورية شمالية، من بينها فيلم "الإمبراطورة تشونغ"، وهو فيلم رسوم متحركة تم إنتاجه في عام 2005 بشكل مشترك بين الكوريتين.كما تم اختيار فيلم "الطيور" الكوري الشمالي من إنتاج عام 1992 ليكون الفيلم الافتتاحي للمهرجان.