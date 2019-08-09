اليابان تتهم كوريا بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية

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قال نائب وزير الخارجية الياباني "ماساهيسا ساتو" إن إزالة كوريا الجنوبية لليابان من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تفضيلية في التجارة ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، إذا كان ذلك انتقاما من تدابير الرقابة على الصادرات اليابانية.وصرح "ساتو" بهذا على موقع "تويتر" أمس الاثنين، تعليقا على تقرير حول تحرك الحكومة الكورية الأخير في هذا الصدد.وقال نائب الوزير الياباني إنه سيبحث التفاصيل ذات الصلة لمعرفة سبب اتخاذ كوريا الجنوبية لهذه الخطوة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على اليابان، حيث يوجد عدد قليل من المواد الاستراتيجية التي تستوردها بلاده من كوريا الجنوبية.ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية في طوكيو قوله إن اليابان لن تبالغ في رد فعلها. وأشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن تعلن الحكومة اليابانية عن رد فعلها بعد رصد ما سيحدث في عيد الاستقلال الكوري الموافق ليوم بعد غد الخميس.