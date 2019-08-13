مطار هونغ كونغ يلغي 230 رحلة بسبب الاحتجاجات

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ألغت سلطات مطار هونغ كونغ الدولي أكثر من 230 رحلة بدءا من ظهر أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن احتل المطار آلافُ المحتجين المطالبين بالديمقراطية.وتم إغلاق المطار بعد أن استولى الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية على المبنى الرئيسي للمطار في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين.ويعد هذا هو الأسبوع الحادي عشر من المظاهرات في هونغ كونغ ضد وحشية الشرطة ومشروع قانون استرداد البلاد المثير للجدل.وقد أصدرت سلطات الطيران فى هونغ كونغ "إشعارا للطيارين" قائلة إن المطار قد أغلق بدءا من الساعة 5:30 من مساء الاثنين، وسيظل مغلقًا حتى الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء. وقالت السلطات في وقت لاحق إن المطار سيعاد فتحه في الساعة 6 من صباح اليوم، أي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت كوريا.وقد أدى إلغاء الرحلات الجوية التي تربط كوريا الجنوبية بهونغ كونغ إلى احتجاز حوالي ألف مسافر كوري جنوبي في المطار.