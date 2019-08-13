واشنطن تحث سيول وطوكيو على البحث عن حلول إبداعية للخلاف التجاري بينهما

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كررت الولايات المتحدة دعوتها لكل من كوريا الجنوبية واليابان للبحث عن "حلول مبتكرة" لخلافاتهما بعد أن أزالت سيول اسم طوكيو من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تفضيلية في التجارة.وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة يونهاب الكورية للأنباء بأن الولايات المتحدة توصي اليابان وكوريا الجنوبية بالعمل من أجل إيجاد حلول مبتكرة لخلافاتهما. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستواصل الانخراط في هذه القضايا وسوف تكون مستعدة لتسهيل الحوار بين البلدين الحليفين لواشنطن.وأكد المتحدث الرسمي الأمريكي أن كلا البلدين سيعاني من التداعيات عندما تتفاقم العلاقات بينهما، كما يتحمل كل منهما مسؤولية تحسين تلك العلاقات. وقال إن الحكمة ضرورية لمنع التوتر من التأثير سلبا على الجوانب الاقتصادية والأمنية في العلاقات الكورية اليابانية.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانًا مشابهًا في وقت سابق من هذا الشهر عندما أزالت اليابان اسم كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للدول التي تتلقى معاملة تفضيلية في التجارة من قبل طوكيو.