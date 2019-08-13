كوريا الجنوبية الأكثر تضررا من الهجمات الإلكترونية الكورية الشمالية

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قال خبراء في الأمم المتحدة إن كوريا الجنوبية كانت أكبر ضحية لهجمات كوريا الشمالية الإلكترونية.ووفقًا لوكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، أبلغت لجنة العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، التابعة لمجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء في مجلس الأمن مؤخرًا بأن الخبراء يحققون في 35 هجومًا إلكترونيًا على الأقل من جانب كوريا الشمالية ضد 17 دولة. وكشف تقرير الأمم المتحدة، الذي نشرت تفاصيله وكالة "أسوشييتد برس" مؤخراً، عن أن كوريا الجنوبية كانت الأكثر تضرراً للهجمات السيبرانية الكورية الشمالية، حيث كانت ضحية لعشر هجمات منها، وتلتها الهند بثلاث هجمات، ثم بنغلاديش وشيلي، بهجمتين لكل منهما. وأفادت الوكالة بأن كوريا الشمالية قد استولت على ما يقدر بملياري دولار باستخدام الهجمات الإلكترونية المتطورة واسعة النطاق، والتي شملت سرقات من بنوك وعمليات تبادل لعملات مشفرة.ومن المقرر أن يتم توزيع تقرير الأمم المتحدة، الذي أعده خبراء مستقلون على مدى الأشهر الستة الماضية، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بحيث يتم التصديق عليه في أوائل سبتمبر.