الزعيم الكوري الشمالي يكافئ عددا من العلماء لتطويرهم أسلحة جديدة

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بمنح رتب عسكرية للعلماء الذين ساهموا في تطوير أسلحة جديدة.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أن "كيم" أصدر أمراً بمنح رتب عسكرية لـ103 من العلماء في مجال أبحاث علوم الدفاع الوطني الذين قدموا مساهمات كبيرة لتعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن كوريا الشمالية.ويذكر أنه يتم منح رتب عسكرية للمدنيين في كوريا الشمالية تقديراً لمساهماتهم الوطنية.وقالت الوكالة إن "كيم" أشاد بأولئك العلماء لمساهمتهم في صنع "نقطة تحول" على طريق تعزيز القدرات العسكرية للبلاد، وحل المشكلات التكنولوجية الصعبة للغاية في علوم الدفاع الوطني الحديثة شديدة التطور.وكانت كوريا الشمالية قد أجرت خلال الأشهر القليلة الماضية تجربة إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى يُفترض أنها من طراز "كي إن -23"، وهي نسخة معدلة من الصاروخ "إسكندر" الروسي، وأجرت تجربة على نظام إطلاق متعدد لصواريخ ذات عيار كبير، وتجربة إطلاق صاروخ تكتيكي جديد من طراز "أرض – أرض".