الحكومة والحزب الحاكم يتفقان على الخطة المالية التوسعية لميزانية العام القادم

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عقدت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعا بينهما اليوم الثلاثاء ، وتبادلا الآراء حول السياسات التي ستنتهجها الحكومة وميزانية العام القادم الخاصة بتنفيذها.وبعد الاجتماع ، قال نائب البرلمان "يون كوان سوك" نائب رئيس اللجنة السياسية للحزب الديمقراطي الحاكم للصحفيين إن الحكومة والحزب الحاكم اتفقا على الحاجة إلى تنفيذ سياسة مالية أكثر توسعية بشأن ميزانية العام القادم من أجل التعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة ودعم النمو الابتكاري.وفيما يخص القيود التجارية اليابانية ، قال "يون" إن الكتلة الحاكمة اتفقت على تحديد المجالات الصناعية التي تحتاج إلى الدعم ، وتخصيص الحجم الازم من الميزانية لتقديم ذلك الدعم.وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضاعلى تخصيص أكثر من تريليون وون من ميزانية العام القادم لمواجهة القيود التجارية اليابانية.