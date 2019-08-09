فرقة بي تي إس تفوز بجوائر اختيار المراهقين للعام الثالث

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استطاعت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية الفوز بجوائز اختيار المراهقين في الحفل الذي أقيم في لوس أنجلس يوم الأحد الماضي ، وتم بثه على شبكة "فوكس" الأمريكية.وذكرت شركة "بيغ هيت" الترفيهية أن الفرقة، فازت بالجوائز في أربع فئات، وهي اختيار التعاون، واختيار جولة الصيف، واختيار الفنان الدولي، بالإضافة إلى اختيار فندوم.وبهذا، تمكنت الفرقة من الفوز بجائزة اختيار المراهقين في فئة اختيار الفنان الدولي للعام الثالث على التوالي ،وفي فئة اختيار فندوم للعام الثاني على التوالي.وحصلت على جائزة في فئة اختيار جولة الصيف للمرة الأولى بجولة عالمية تقوم بها الفرفة بعنوان "أحب نفسك: تحدث نفسك" منذ شهر مايو الماضي.كما فازت فرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية أيضا بالجائزة في فئة اختيار الأغنية: فرقة بأغنيتها بعنوان "طودو طودو".وقامت فرقة "مونستا إكس" الشبابية الكورية بأدائها في حفل توزيع الجوائز كأول فرقة كيبوب.