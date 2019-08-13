تشغيل تجريبي للنسخة المطورة من جولة القطار في المنطقة منزوعة السلاح

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بدأ تشغيل نسخة مطورة من القطار السياحي في المنطقة منزوعة السلاح، مع خطة لإطلاق التشغيل الرسمي في 1 سبتمبر.ووفقًا لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، والمنظمة الكورية للسياحة، فإن القطار السياحي الجديد سيتم تشغيله تجريبيًّا حتى نهاية شهر أغسطس.وأشارت وزارة السياحة إلى أن القطار كان يتم تشغيله في المناطق القريبة من كوريا الشمالية، وسوف يبدأ التركيز في النسخة المطورة منه على تعزيز السياحة البيئية وسياحة السلام في المنطقة الحدودية.وسيعمل القطار بين مناطق الجذب السياحي الرئيسية، بما في ذلك "إمجين غاك بيونغ هوا نوري بارك" و"قرية تونغ إل تشون" والمرصد.وخلال الجولة، سيقوم الركاب بأداء مهمة خاصة لحل لغز باستخدام تطبيق هاتفي.