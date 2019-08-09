الحكومة تحي ذكرى ضحايا الاسترقاق الجنسي

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تقام غدًا الأربعاء مراسم حكومية بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.وقالت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة اليوم الثلاثاء إن هذه المراسم وهي الثانية من نوعها ستقام في متحف ومكتبة "كيم كو" في منطقة "يونغ سان" في سيول.ومن المقرر أن يشارك نحو 300 شخص في هذا الحدث، بما في ذلك بعض الضحايا وأعضاء المجموعات المدنية ومسؤولو الوكالات الحكومية ذات الصلة.وفي الرابع عشر من أغسطس عام 1991، أدلت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، الراحلة "كيم هاك سون" لأول مرة بشاهدتها حول كيفية إجبارها على العمل كرقيق جنسي للجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.وبينما بدأت الجماعات المدنية في إحياء ذكرى يوم الرابع عشر من اغسطس في عام 2013، فقد حددته الحكومة يومًا وطنيًّا في عام 2017.