كوريا الجنوبية الأولى عالميًا في طلبات بناء السفن للشهر الثالث

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احتفظت كوريا الجنوبية بالمركز الأول في طلبات بناء السفن للشهر الثالث على التوالي، خلال شهر يوليو الماضي.ووفقًا لشركة تحليل السوق البحرية "كلاركسون للبحوث" اليوم الثلاثاء، فقد حصلت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على صفقات يبلغ مجموع حمولتها الإجمالية 270 ألف طن لبناء 10 سفن في يوليو، وهو ما يمثل نصف الطلبات في السوق العالمية.وجاءت شركات بناء السفن الصينية في المركز الثاني، حيث حصلت على طلبات بمجموع 200 ألف طن لبناء 11 سفينة، في حين احتلت اليابان المركز الثالث بمجموع 30 ألف طن لبناء سفينة واحدة.وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، تصدرت الصين القائمة بإجمالي 40% من الطلب العالمي، واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني بإجمالي 32% من السوق العالمية.ومع تأثر صناعة النقل البحري العالمية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت طلبيات بناء السفن الجديدة في الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 43% عن العام السابق.