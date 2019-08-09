نائب وزير العدل السابق ينفي جميع التهم في جلسة المحاكمة الأولى

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نفى نائب وزير العدل السابق "كيم هاك يو" جميع التهم الموجهة إليه خلال الجلسة الأولى لمحاكمته.وخلال الجلسة التي افتتحت اليوم الثلاثاء أمام محكمة سيول المركزية، قال فريق الدفاع عن "كيم" إن موكله ينفي جميع التهم الموجهة إليه، وهي تلقيه لرشوة وخدمات جنسية من أحد المطورين العقاريين.وقال الدفاع إن "كيم" تمت تبرئته بالفعل من تهم الاعتداء الجنسي والتصوير غير القانوني في عام 2014، لكنه مع ذلك يواجه تحقيقًا آخر وتم اتهامه من قبل لجنة التحقيق التابعة لوزارة العدل.ويتهم النائب السابق لوزير العدل بتلقي رشاوى بقيمة 130 مليون وون وخدمات جنسية من مقاول اسمه "يون جونغ تشون"، بين عامي 2007 و2008.كما خلص الادعاء أيضًا إلى أن "كيم" تلقى خدمات جنسية في مناسبات متعددة بين عامي 2006 و2007، واصفًا ذلك بأنه رشوة أيضًا.