مون يحث الحكومة على معالجة القضايا الاقتصادية بتصميم استثنائي

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "مون جيه إين" إن على الحكومة أن تتعامل مع الظروف الاقتصادية الخطيرة في هدوء وعزم، مع اليقظة للأخبار الزائفة والتكهنات التي لا أساس لها، والتي قد تزيد من حالة عدم اليقين في السوق.وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه "مون" اليوم الثلاثاء، قال إن البلاد تشهد ظروفًا اقتصادية سيئة، حيث تواجه القيود اليابانية الانتقامية، وتعاني أيضًا من الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.لكنه أكد أن أساسات الاقتصاد الكوري الجنوبي قوية كما يتضح من التقييمات المتسقة لكبرى وكالات التصنيف الائتماني الدولية.وأشار الرئيس إلى القرار الذي اتخذه شركة التصنيف العالمية "فيتش" الأسبوع الماضي، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند المستوى "AA-" مع توقع مستقر، وأشار إلى أن تصنيف كوريا الجنوبية أعلى بدرجتين من تصنيف اليابان.كما قال "مون" إن التقييم يظهر أن النمو الأساسي في كوريا قوي على الرغم من تباطؤ زخم النمو بسبب تزايد عدم اليقين في الداخل والخارج، وقال إن الاقتصاد المحلي لا يزال يتمتع بمصداقية جيدة، ويعود الفضل في ذلك إلى قوته المالية الناتجة عن انخفاض نسبة الدين الحكومي.وأضاف أنه يتعين على الحكومة تعزيز تصميمها وعزمها على تحويل التحديات التي تواجهها الأمة إلى فرصة لتعزيز الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية.