زيادة استعمال خدمات الفحص الذاتي في مطارات كوريا الجنوبية

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تزايد عدد المسافرين الدوليين الذين يستعملون خدمات التسجيل الذاتي للوصول في مطارات كوريا الجنوبية.ووفقًا لتقرير صادر عن الخطوط الجوية الكورية، بلغت نسبة الركاب الذين استقلوا رحلات دولية من كوريا الجنوبية في الفترة بين بين 19 يوليو و7 أغسطس واستعملوا خدمة تسجيل الوصول المريحة عبر كشك في المطار أو عبر الهواتف الذكية 62%، بزيادة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن نسبة الذين يختارون تسجيل الوصول عبر الخدمة الذاتية، من بين جميع ركاب الرحلات الدولية الذين يغادرون البلاد، قد واصلت الارتفاع من 37,5% في عام 2016 إلى 50,4% في العام الماضي.وأضاف التقرير أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، استعمل تلك الخدمة 55,1% من بين جميع المسافرين الدوليين الذين غادروا البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، تم إجراء 19,4% من بين جميع عمليات تسجيل الوصول الذاتية في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام عبر الهواتف الذكية.