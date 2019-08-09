المتظاهرون يعطلون مطار هونغ كونغ لليوم الثاني على التوالي

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تم إلغاء أكثر من 300 رحلة أمس الثلاثاء في مطار هونغ كونغ، حيث احتل المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية المطار الدولي مرة أخرى.وقال تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن الآلاف من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء قد قاموا باحتلال مبنى المطار بعد ظهر أمس، ومنعوا الركاب من عبور البوابات الأمنية.وبعد ذلك، أعلنت إدارة مطار هونغ كونغ أنه سيتم تعليق جميع عمليات تسجيل الوصول بدءا من الساعة 4:30 مساءً، قائلة إن أعمال المطار قد تعطلت بشكل خطير نتيجة للمظاهرات. وأضافت إدارة المطار أنه سيتم السماح فقط للرحلات القادمة بالهبوط.ويذكر أن الآلاف من المسافرين قد ظلوا محتجزين في قاعات السفر والوصول في مطار هونغ كونغ خلال الأيام الخمسة الماضية على التوالي، احتجاجًا على تعامل الحكومة الصينية وشرطة هونغ كونغ مع المسيرات الاحتجاجية الأخيرة في المدينة.