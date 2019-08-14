ترامب يتهم الدول الحليفة بأنها تكلف الولايات المتحدة أكثر من الأعداء

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أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن استيائه من الدول الحليفة لبلاده، قائلاً إنها تستغل الولايات المتحدة أكثر من الأعداء.جاء ذلك في خطاب ألقاه في مجمع "بنسلفانيا" للبتروكيماويات في "موناكا"، أمس الثلاثاء، حيث استشهد "ترامب" بكوريا الجنوبية كمثال، وقال إن الولايات المتحدة ساعدت دولًا أخرى على حساب مشاكلها الداخلية.ووصف "ترامب" إنجازات إدارته في "وضع أمريكا في المرتبة الأولى"، قائلاً إنه "بعد سنوات من بناء الدول الأخرى، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية في بناء نفسها".كما قال إن بلاده تحمي حدود كوريا الجنوبية، لكنها لا تحمي حدودها، فيما عدا الجدار الذي يجري بناؤه الآن، في إشارة إلى الجدار الي تبنيه إدارته على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.وأضاف "ترامب" قائلا إن الدول التي تفعل الأسوأ مع الولايات المتحدة هي الدول الحليفة لها، وأن تلك الدول الحليفة لواشنطن تكلف بلاده أكثر من الدول المعادية.