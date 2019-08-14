الرئيس الأمريكي يقول إن الصين تحرك قواتها إلى حدود هونغ كونغ

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صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن مخابرات بلاده أكدت أن الصين أرسلت قوات إلى حدود هونغ كونغ. جاء ذلك في تغريده نشرها "ترامب" على موقع تويتر أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن الحكومة الصينية تحرك قواتها إلى الحدود مع هونغ كونغ. وقال أيضًا إنه "يجب أن يكون الجميع هادئًا وآمنًا"، دون تقديم تفاصيل إضافية.وجاءت تغريدة "ترامب" وسط توتر متزايد في هونغ كونغ بين الحكومة والمتظاهرين.وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إنه لم يتضح بعد ما إذا كان "ترامب" يتحدث عن تحركات جديدة أم أنه يشير إلى التحركات التي وقعت بالقرب من الحدود وسبق أن ذُكرت في وسائل الإعلام. ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير "مايك بومبيو" قد التقى مع المسؤول الصيني الكبير "يانغ جيه تشي" أمس الثلاثاء في نيويورك، حيث تبادل الجانبان بشكل موسع وجهات النظر حول العلاقات الأمريكية الصينية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم "يانغ" الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى بإذكاء نيران الاضطرابات في هونغ كونغ من خلال دعم المتطرفين العنيفين الذين يسعون إلى زعزعة استقرار المدينة، ووصف ذلك بأنه "تدخل عنيف في الشؤون الداخلية للصين".