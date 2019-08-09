الرئيس الكوري يأمر باتخاذ تدابير بشأن ادعاءات اليابان حول جزر دوكدو

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وجه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أوامره إلى الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالادعاءات اليابانية حول جزر دوكدو الكورية.ووفقا لمصدر في التكتل الحاكم أمس الثلاثاء، أصدر الرئيس هذه التعليمات خلال الاجتماعات التي عقدها مؤخرا مع كبار المسؤولين الحكوميين، حيث قال الرئيس إنه يتعين على وزارتيْ الخارجية والثقافة والسياحة اتخاذ "الخطوات الضرورية" فيما يتعلق بوصف اليابان لجزر دوكدو الكورية الجنوبية أنها أراضٍ يابانية على المواقع الإلكترونية الرسمية لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين لعام 2020. كما أصدر الرئيس تعليمات للوزارات ذات الصلة بالتعامل بنشاط مع هذه القضية، مشيرا إلى أن هناك حاجة للتنسيق مع المنظمات الدولية أيضًا.وبالإضافة إلى ذلك، دعا الرئيس إلى التعامل مع احتمال أن تقوم شركة المرافق التي تدير محطة "فوكوشيما" اليابانية للطاقة النووية التي دمرها تسونامي قبل بضع سنوات، بتفريغ المياه الملوثة بالإشعاع في المحيط الهادئ.