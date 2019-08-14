يوليو يشهد أعلى نمو في عدد الوظائف الجديدة في كوريا منذ 18 شهرًا

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زاد عدد الوظائف الجديدة في كوريا الجنوبية بما يقرب من 300 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، وهو أكبر نمو من نوعه منذ عام ونصف.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحاصلين على عمل في شهر يوليو 27 مليونا و380 ألفا، بزيادة قدرها 299 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويعتبر هذا النمو الشهري في عدد الوظائف الجديدة هو الأكبر من نوعه منذ شهر يناير من عام 2018، عندما سجل 334 ألف وظيفة. وقال التقرير إن الرقم ظل أيضًا فوق مستوى 200 ألف لمدة ثلاثة أشهر متتالية.وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع بمقدار 58 ألفا على أساس سنوي، ليصل إلى مليون و90 ألفا في الشهر الماضي. كما ارتفع معدل البطالة بنسبة 0,2%، ليصل إلى 3,9% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وهو أيضًا أعلى معدل لأشهر يوليو منذ 19 عامًا.وقال مسؤول في هيئة الإحصاءات الكورية إن الوظائف الجديدة كانت أكثر بين الشباب والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، موضحا أن معدل البطالة المتزايد يشير إلى ارتفاع عدد الباحثين عن عمل.