إشعار إداري بخطة لإزالة اليابان من قائمة الدول البيضاء

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أصدرت الحكومة الكورية إشعارًا إداريًا بخطة يتم بمقتضاها إزالة اليابان من قائمة الدول الشريكة التي تتمتع بإجراءات تجارية تفضيلية.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الأربعاء إنها أصدرت إشعارًا مسبقًا بالخطة في ما يتعلق بواردات وصادرات المواد الإستراتيجية، مضيفة أنها ستستجمع الآراء حول الخطة قبل حلول 3 من سبتمبرالقادم.وتسيطر كوريا الجنوبية حاليا على صادرات المواد الإستراتيجية من خلال فئتين وهي الفئة "أ" التي تضم الدول التي انضمت إلى جميع الأنظمة الدولية الأربعة الرئيسية لمراقبة الصادرات، والفئة "ب" التي تضم بقية الدول. وبموجب الخطة الجديدة ستقسم حكومة سيول الفئة الأولى إلى مجموعتي " 1" و"2" بحيث سيتم استبعاد اليابان إلى المجموعة "أ -2 ".وبموجب الخطة الجديدة، يتعين على الشركات الكورية الجنوبية التي تسعى لبيع السلع الاستراتيجية إلى اليابان تسليم المزيد من الوثائق للحصول على موافقة الحكومة حالة بحالة .ومن المتوقع أن يستغرق وقت معالجة مطالب الموافقة نحو 15 يوما، على خلاف المدة الراهنة والتي تستغرق 5 أيام فقط.