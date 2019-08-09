كوريا تطلب من اليابان شرحا حول تفريغ المياه الملوثة في هوكوشيما

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بعد أن أبلغ عدد من الجماعات البيئية بخطة الحكومة اليابانية لتفريغ المياه الملوثة إشعاعيا في المفاعل النووي بمدينة "هوكوشيما" اليابانية، صرحت الحكومة الكورية بأنها ستتصدى لهذه الخطة بشكل فعال.وخلال الأسبوع الماضي ادعت مؤسسة البيئة الدولية "السلام الأخضر" أن طوكيو تنوي تفريغ أكثر من مليون طن من المياه المشعة الملوثة في مفاعل "هوكوشيما" في البحر وأعربت عن قلقها من حدوث كارثة بيئية معتبرة أن كوريا تعد أكثر الدول عرضة لهذه الكارثة.وبالرغم من تصاعد القلق لدى سيول إلا أن طوكيو لم ترد على على هذه المخاوف فيما تعهدت الحكومة الكورية بالتعامل مع هذه القضية بشكل فعال.وأوضحت حكومة سيول أنها ظلت تثير القضية منذ شهر أغسطس من العام الماضي إلا أن طوكيو ظلت تكرر ردها المبدئي والذي يفيد بأن القضية لا تزال تحت المراجعة.وذكرت الحكومة الكورية أنها ستسعى إلى بناء التعاون الدولي مع المؤسسات البيئية أو الدول الأخرى المطلة على المحيط الهادئ.