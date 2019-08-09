توسيع منطقة الدفاع الجوي والصاروخي الكورية

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تخطط السلطات العسكرية الكورية لتوسيع منطقة الدفاع الجوي والصاروخي وتعزيز قدرة الدفاع الصاروخي بدءا من العام القادم وعلى مدار 5 سنوات، ردا على التهديد الكوري الشمالي بالصواريخ البالستية.كما ستبدأ انطلاقا من العام القادم في تصميم ناقلة ضخمة متعددة الأغراض قابلة لحمل مقاتلات الشبح من طراز "أف -35 بي" وشراء صواريخ SM-3 المجهَّزة بمدمرة إيجيس.جاء ذلك في خطة الدفاع الوطني متوسطة المدى لعامي 2020 و2024، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع اليوم الأربعاء.وسيتم إنفاق 290 تريليونا و500 مليار وون على الخطة بدءا من العام القادم مما يعني أن تكاليف الدفاع الوطني السنوية ستتخطى مبلغ 58 تريليون وون علما أن تكاليف الدفاع لهذا العام بلغت 46 تريليونا و600 مليار وون.ويرجع السبب في الزيادة السنوية لتكاليف الدفاع التي تبلغ نسبتها 7 % سنويا إلى إزالة القلق الأمني من التهديدات النووية والصاروخية لبيونغ يانغ.