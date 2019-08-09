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توجهت مدمرة "كانغ كام تشان" لوحدة "تشونغ هيه" العسكرية البحرية أمس الثلاثاء باتجاه خليج عدن.وصرحت القوات البحرية الكورية بأن المدمرة غادرت ميناء "بوسان" في البلاد بعد ظهر نفس اليوم متوجهة إلى خليج عدن.ومن المقرر أن تقوم المدمرة الكورية بتبادل المهام مع مدمرة "ديه جو يونغ" في أوائل الشهر القادم بحيث ستستمر في تنفيذ مهامها حتى منتصف شهر فبراير من العام القادم. وتضم الدفعة الثلاثين لوحدة "تشونغ هيه" على متن المدمرة حوالي 300 جنديا بحريا.ويرى بعض المراقبين أن مدمرة "كانغ كام تشان" قد تشارك في المهام في حالة إرسال الجنود الكوريين إلى مضيق "هرمز" ولكن الناطق باسم وزارة الدفاع "تشيه هيون سو" صرح أمس الثلاثاء بأن المدمرة سترسل إلى خليج عدن من أجل القيام بالمهام الجارية. كما ذكر أن الوزارة الكورية لم تجر أي اتصال مع الجانب الأمريكي بخصوص مسألة إرسال الجنود مضيفا أن الوزارة تدرس مختلف الوسائل من أجل حماية السفن الكورية.