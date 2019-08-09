استئناف رحلات طائرات

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أفادت قناة صوت أمريكا اليوم الأربعاء بأن شركة "كوريو" للخطوط الجوية الكورية الشمالية استأنفت رحلاتها بين "بيونغ يانغ" ومدينة "جينان" الصينية.وطبقا لما قالت القناة الأمريكية، فقد تم استئناف الرحلات أمس الثلاثاء لأول مرة منذ 3 سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الكورية الشمالية كانت تشغل الرحلات على مدار 3 أشهر تقريبا من شهر مايو وحتى شهر أغسطس في عام 2016.كما تجدرالإشارة إلى أن شركة "كوريو" ظلت تشغل رحلات منتظمة إلى مدن "بكين" و"تشانغهاي" و"صونيانغ" الصينية و"فلاديفوستوك" الروسية ثم بدأت منذ الشهر الماضي رحلاتها إلى مدينة "داريون" الصينية مرتين أسبوعيا . وتدرس حاليا استئناف الرحلات إلى "مكاو" بشكل مؤقت حتى أواخر شهر أكتوبر المقبل.ويرى الخبراء أن زيادة رحلات الشركة الكورية الشمالية إلى الخارج تهدف إلى استقطاب مزيد من المسافرين الأجانب إلى كوريا الشمالية، في ظل تقارب العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين في الوقت الذي تبحث فيه عن سبل اكتساب العملات الأجنبية من خلال تنشيط صناعة السياحة مع تواصل أمد العقوبات.