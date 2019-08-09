سراح شرطي لفائدة 647 سجينا بمناسبة عيد الاستقلال

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صرحت وزارة العدل اليوم الأربعاء بأنها ستمنح سراحا شرطيا لفائدة 647 سجينا بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الاستقلال الكوري.والجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد شكلت لجنة فحص تتولى دراسة ملفات السراح الشرطي لعدد من المساجين.وتم مبدئيا إبعاد مرتكبي الجرائم الجنسية وجرائم العنف الأسري عن قائمة الإفراج . كما تم إبعاد مرتكبي الجرائم الاقتصادية الخطيرة والجرائم السياسية والأمنية عن القائمة أيضا.وتجدر الإشارة إلى أن العفو الخاص بمناسبة عيد الاستقلال الذي ظل متوقفا منذ عام 2017 لم يتم اعتماده أيضا هذه المرة .وسبق للرئيس الكوري "مون جيه إين" أن وعد خلال حملته الانتخابية بالتقليص في أجل حق العفو قائلا إنه سيضع آلية تحدد هذا الحق الذي يمنحه الشعب له حتى لا يخالف إرادة الشعب.