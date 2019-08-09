كويكا تقدم دعما بقيمة 13.9 مليار وون لإعادة الإعمار في لاوس

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تعتزم الحكومة الكورية تقديم حوالي 13.9 مليار وون في شكل دعم لفائدة مشروع إعادة الإعمار في ولاية "أتاف" في جنوب لاوس التي تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة لانهيار السد في محطة توليد الطاقة الكهرومائية والتي بنتها شركة "أس كي" الكورية.وصرح مكتب لاوس التابع للمؤسسة الكورية للتبادلات الدولية "كويكا" اليوم الأربعاء بأنها ستقدم 11 مليونا و500 ألف دولار أو حوالي 13 مليارا و900 مليون وون إلى المشروع، بدءا من هذا العام وإلى غاية عام 2023.ومن هذا المنطلق أبرمت المؤسسة الكورية اتفاقا مع وزارة العمل والمجتمع والرفاهية في لاوس ينص على تخصيص دعم قيمته مليون و200 ألف دولار كدفعة أولى. كما تنوي البدء في الدراسة المسبقة للمشروع في أواخر الشهر القادم بمشاركة عدد من مسؤولي الحكومة والخبراء في لاوس.ومن المتوقع أن يتم تقسيم مشروع إعادة الإعمار إلى خمسة مجالات وهي الصحة، والتعليم، والتدريب المهني، وحماية الأطفال، وإدارة الكوارث والأزمات بحيث سيتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية بما فيها منظمة اليونسيف.وقال "أوه سونغ سو" مدير مكتب لاوس إن مشروع إعادة الإعمار يركز على بناء قاعدة الاكتفاء الذاتي لحوالي 5 آلاف منكوب على امتداد فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.