استمرار تهديدات القراصنة في مياه غرب إفريقيا

Photo : YONHAP News

لاتزال تهديدات القراصنة في مياه غرب إفريقيا قائمة، رغم الجهود متعددة الجنسيات للقضاء على أعمال القرصنة.وصرحت وزارة المحيطات والثروة البحرية الكورية في تقرير أصدرته مؤخرا بعنوان "حوادث القرصنة العالمية في النصف الأول من عام 2019" بأنه بالرغم من انخفاض حوادث القرصنة على مستوى العالم بفضل جهود حكومات مختلف الدول وأنشطة الأساطيل المشتركة إلا أن تهديدات القراصنة في عرض المياه بغرب إفريقيا شهدت زيادة كبيرة منذ عام 2018.وطبقا للتقرير، بلغ عدد حوادث القرصنة 78 حالة في مختلف دول العالم في النصف الأول من هذا العام، لينخفض بمقدار27 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وفي آسيا، أسفر التعاون في القضاء على أعمال القرصنة بين الدول الآسيوية والمنظمات الدولية ذات الصلة عن انخفاض عدد الحوادث من 43 حادثة إلى 22 خلال نفس الفترة.ورغم ذلك تستمر تهديدات القراصنة في مياه غرب إفريقيا بحيث انخفض عدد الحوادث من 46 حادثة في نفس الفترة من العام الماضي إلى 36 خلال هذا العام إلا أنها لا تزال تمثل 46 % من إجمالي الحوادث العالمية، و73 % من إجمالي أعمال اختطاف البحارة.في الأثناء صرحت الوزارة الكورية بأنها تطبق خطوة حظر الدخول لمياهها بالنسبة للسفن الكورية غير المجهزة بملاجئ البحارين على مدار 6 أشهر بدءا من يوم 26 من شهر مارس الماضي من أجل التعامل مع تهديدات القراصنة هناك.