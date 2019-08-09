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بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لذكرى عيد الاستقلال الكوري الذي يصادف اليوم الخميس، أعلن الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن مبادرة لبناء دولة لا يقدر أحد على زعزعتها.وأقيمت مراسم الاحتفال بالعيد في مركز الاستقلال التذكاري في مدينة "تشون آن" بجنوب مقاطعة "تشونغ تشونغ" بحضور حوالي ألف وثمانمائة شخص بمن فيهم المساهمون في الاستقلال والمواطنون من مختلف الفئات الاجتماعية.وطرح الرئيس "مون" في كلمة تهنئة ألقاها في مراسم الاحتفال مبادرة بناء دولة قوية، مستعرضا ثلاثة أهداف رئيسية للمبادرة وهي "الدولة القوية والمسؤولة اقتصاديا" و"دولة الجسر التي تقود السلام والازدهار" و"الاقتصاد القائم على السلام".وأكد الرئيس الكوري على أن الاقتصاد القائم على السلام ينطلق من مواصلة الحوار والتعاون مع كوريا الشمالية حتى تختار بيونغ يانغ طريق الاقتصاد والازدهار لا الأسلحة النووية بشرط نزع الأسلحة النووية بشكل كامل في شبه الجزيرة الكورية.كما أشار الرئيس "مون" إلى أن الجهود المبذولة حاليا لعقد مفاوضات العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من أجل عقد الجولة الثالثة لمباحثات القمة بين الطرفين مؤكدا على أن ذلك سيمثل أهم المراحل الأساسية في عمليات نزع الأسلحة النووية وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.