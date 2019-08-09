مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة اليابانية وسط سيول

Photo : YONHAP News

خرجت عديد المظاهرات المنددة بالحكومة اليابانية في وسط العاصمة "سيول" اليوم الخميس الذي يصادف الاحتفال بعيد الاستقلال الكوري من براثن الاستعمار الياباني.ونظمت جماعة " السلوك المشترك لحل قضية العمل القسري وتصفية قضايا الحقبة الماضية مع اليابان" مظاهرة صباح اليوم الخميس في ساحة "سيول" حثت خلالها "طوكيو"على إلغاء العقوبات الاقتصادية وتقديم الاعتذارالرسمي لضحايا العمل القسري. كما قام المشاركون في المظاهرة بالسير لمسافة تصل إلى حوالي 1.6 كيلومتر من ساحة "سيول" إلى مبنى السفارة اليابانية، دعوا خلالها الحكومة اليابانية إلى الاعتذار وتقديم التعويضات.ومن المقرر أن تنظم "جماعة سلوك المواطنين للتنديد برئيس الوزراء شينزو آبيه" بالتعاون مع "لجنة تنفيذ الخامس عشر من أغسطس" مهرجانا خاصا، للتنديد برئيس الوزراء الياباني وذلك انطلاقا من الساعة السادسة من بعد ظهر اليوم الخميس في ساحة "كوانغ هوا مون".ومن المتوقع أن يشارك عدد أكبر مما كان معتادا من المواطنين في هذا المهرجان الذي يتزامن مع عيد الاستقلال الوطني.