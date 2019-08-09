توقعات بإلقاء وزير الخارجية الكوري الشمالي كلمة أساسية في اجتماعات الأمم المتحدة القادمة

رجح "راديو آسيا الحرة" اليوم الخميس حضور شخصية كورية شمالية على المستوى الوزاري لأشغال الدورة ال74 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستفتتح في مقر الأمم المتحدة بمدينة "نيويورك" الأمريكية الشهر القادم.وطبقا لما ذكره الراديو، من المقرر أن يلقي المسؤول الكوري الشمالي كلمة أساسية لبلاده بين الساعتين الثالثة والسابعة من بعد ظهر يوم 28 من شهر سبتمبر المقبل. ومن المرجح أن تكون هذه الشخصية هي وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونغ هو".والجدير بالذكر أن زعماء الدول أو وزراء خارجيتها الذين يحضرون الاجتماعات يلقون كلمات أساسية وعادة ما يلقي الوزراء تلك الكلمات بعد زعماء الدول.وظل الوزير "لي" ينقل رسائل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ وون" للخارج من خلال كلمات كوريا الشمالية التي تتلى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام منذ عام 2016.وتتجه الأنظار إلى محتوى الكلمة التي سيلقيها الوزير الكوري الشمالي في ظل تصاعد التوتر في شمال شرق آسيا نتيجة للركود في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من جهة وبين الكوريتين من جهة أخرى بسبب تباطئ نسق المفاوضات بين "بيونغ يانغ" و"واشنطن" بشأن نزع الأسلحة النووية والصراعات القائمة بين "سيول" و"طوكيو" جراء القيود على الصادرات اليابانية.